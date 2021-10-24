Руководство Германии передало Украине 1,6 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Об этом сообщает новостное агентство Deutsche Welle.

Помимо Украины Германия бесплатно предоставила препарат для иммунизации от коронавируса Вьетнаму (2,6 миллионов), Египту и Гане (по 1,2 миллионов доз), Намибии (0,2 миллиона доз) и Таиланду (350 тысяч доз). Еще 10 миллионов доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX

Отмечается, что с октября 2021 года с помощью инициативы COVAX Германия начнет передавать вакцину от Johnson&Johnson. Всего страна передаст 100 миллионов доз препаратов для иммунизации от коронавируса различных производителей.

Читайте также, вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет, в том числе, против штамма "Дельта". Исследование проводилось в то время, когда вариант "Дельта" был доминирующим штаммом коронавируса в Израиле.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году начать ревакцинацию населения от коронавируса. Сейчас министерство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения.

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