Посольство Німеччини сприяє дочірньої компанії "КТО" - найбільшому німецькому інвестору у портової галузі України, у вирішенні проблем фундаментального характеру, зокрема у питанні доступу до транспортної інфраструктури. Про це заявила Анка Фельдгузен - Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні, під час свого відвідання Одеського порту 22 жовтня ц.р.

Високоповажна гостя побувала на нових виробничих об’єктах контейнерного терміналу на Карантинному молу, яким оперує ДП "Контейнерний Термінал Одеса" - дочірня структура провідного німецького логістичного концерну HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG), порт Гамбург. На причалі 2-К з очільницею Амбасади ФРН спілкувались керівник ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Олександр Голодницький, начальник адміністрації Одеського порту Максим Лапай, а також представники топ-менеджменту ДП "КТО": президент компанії Філіп Свенс, генеральний директор Анастас Коккін та віце-президент з суспільно-політичних відносин Світлана Ярова.

Анка Фельдгузен поцікавилась поточним станом справ у реалізації інвестиційного проекту та перспективами відновлення будівництва однієї з основних його складових - захисного хвилелому.

Анка ФЕЛЬДГУЗЕН: "Зараз в Україні працюють більше тисячі німецьких компаній, об’єднаних у асоціацію "Німецько-Українська торговельно-промислова палата". І ми, як посольство, зацікавлені як у стабільній роботі цих компаній, так і у залученні нових. А це неможливо без покращення інвестиційного клімату. Тому ми тісно співпрацюємо з українським урядом у таких глобальних питаннях, як проведення судової реформи, вдосконалення податкової системи, намагаємося сприяти у наближенні умов розвитку бізнесу в Україні до європейських стандартів".

2021-й рік став визначальним у просуванні відкоригованого проекту будівництва нового терміналу Карантинного молу, який передбачає також спорудження захисного хвилелому.

Олександр ГОЛОДНИЦЬКИЙ: "Пані Посол в одному зі своїх інтерв’ю зазначила, що "успішна Україна - це перш за все успішна економіка". Адміністрація морських портів разом зі своїми партнерами, своїми стейкхолдерами ілюструє цей висновок конкретними справами. Проект будівництва хвилелому пройшов державну будівельну експертизу за критеріями кошторисної вартості, міцності і надійності гідротехнічної споруди. Отримано позитивний результат. З дня на день ми очікуємо що міністр інфраструктури підпише погодження цього проекту. Також сьогодні відбулось розкриття пропозицій і найближчим часом буде визначений переможець тендеру на виконання будівельних робіт. Отже, все йде за графіком і грудень 2021 року на нашій спільній з ДП "КТО" дорожній карті - це початок будівельних робіт.

Німецький інвестор, у свою чергу, оснащує нові виробничі потужності підйомно-перевантажувальною та транспортною технікою, будує нові складські території.

Філіп Свенс: "Новий складський майданчик, який ми тільки-но завершили будувати, значно розширив територію терміналу і збільшив наші можливості по залученню вантажопотоків і створенню нових сервісів для наших клієнтів. Зараз ми плануємо подальші інвестиції не лише у розвиток терміналу, а й у інфраструктуру залізничних перевезень, які з’єднають морський порт з основними промисловими регіонами України... Для нас дуже важливим є візит пані посла як з точки зору розвитку терміналу, так і у контексті розвитку економічних відносин між Німеччиною і Україною"…

Візит Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні пані Анки Фельдгузен у Одеський порт відбувся у конструктивній і діловій атмосфері. Сторони обговорили конкретні заходи, які дозволять в цілому успішно завершити реалізацію одного з найбільших у морегосподарському комплексі України проектів державно-приватного партнерства за участю потужного іноземного інвестора.