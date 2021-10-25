США готуються до ядерної атаки з боку Росії [ Редактировать ]
США перекидають винищувачі на Аляску на випадок ядерної атаки з боку РФ. Таке повідомляє журнал Forbes. За інформацією видання, ВПС США зосереджують літаки на невеликих аеродромах.
Так, два F-16 перекинули на авіабазу Ірексон на острові Шем'я, розташованому за 200 кілометрів від кордону з РФ. Напередодні 14 країн-членів НАТО розпочали військові навчання "Cтійкий полудень" з метою відпрацювати дії армій у разі початку ядерної війни.
по теме
Представники бізнесмена кажуть: нерухомість йому не належить.
До цієї категорії належать представники країн, де у США немає консульських представництв або де політична ситуація "невизначена і мінлива". Крім Росії у цьому списку також Куба, Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести встречу
Мінфін США готовий співпрацювати з Конгресом, щоб покарати "Газпром" за порушення санкцій. Про це заявив заступник міністра Воллі Адеємі.
Спершу у Вашингтоні, а потім - у Нью-Йорку. Представники бізнесмена кажуть - нерухомість йому не належить. Офіційними власниками є родичі олігарха.