США перекидають винищувачі на Аляску на випадок ядерної атаки з боку РФ. Таке повідомляє журнал Forbes. За інформацією видання, ВПС США зосереджують літаки на невеликих аеродромах.

Так, два F-16 перекинули на авіабазу Ірексон на острові Шем'я, розташованому за 200 кілометрів від кордону з РФ. Напередодні 14 країн-членів НАТО розпочали військові навчання "Cтійкий полудень" з метою відпрацювати дії армій у разі початку ядерної війни.