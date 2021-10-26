Уже тиждень за правилами "червоної" зони живе Дніпро. Формально в місті діють суворі протиепідемічні обмеження. І поки хтось дотримує цих правил, зазнаючи збитків, хтось - використовує ситуацію, щоб отримати прибуток. Більше розкажуть мої колеги.

Лише за кілька годин понеділка в стаціонар інфекційної лікарні Дніпра привезли 30 пацієнтів. Головний лікар медзакладу констатує - кількість госпіталізацій збільшилась у рази. На сьогодні ліжка заповнені на 95 відсотків. Більшість пацієнтів потребують кисневої терапії.

Микола Турчин, генеральний директор інфекційної лікарні №21:

Для порівняння, влітку таких пацієнтів було 30 відсотків, які потребують кисневу терапію. За добу від початку витрачалося 800 кг рідкого кисню, потім була тонна, зараз це 1200-1300.

З понад 230 пацієнтів лише 13 мають щеплення. У Дніпрі темпи вакцинації зросли тільки після того, як у місті запровадили жорсткий карантин. Нині імунізацію пройшли понад пів мільйона жителів. І для них, до слова, карантин не такий суворий - діє низка послаблень. Приміром - проїзд до інших областей.

Чи є у Вас сертифікат? Так все є.

За тиждень роботи за новими карантинними правилами перевезення кількість пасажирів зменшилася на 75 відсотків. Водії в розпачі - скоро возити буде нікого й нікому.

Віталій, водій автобуса Новомосковськ - Дніпро - Київ:

Перестали работать в нормальном режиме, графики срываются. Мы ездим конечно, но это все дорого стоит для нас.

Пані Наталія на автовокзалі перевіряє наявність сертифікатів. Розповідає, часто доводиться вгамовувати пасажирів, які їх не мають.

Наталія, посадковий диспетчер автовокзалу Дніпра:

Тяжело в том, что люди начинают нервничать. Сильно. Идет паника у людей, надо добираться, они не могут. Из-за этого тяжело, морально тяжело.

Перевізники ж майже на 70 відсотків зменшили кількість рейсів.

Михайло Тонконогий, голова Дніпропетровської обласної профспілки автоперевізників:

Суттєво скорочено і кількість відправлень і рухомий склад, наприклад, з великого чи середнього на малий. Там де їхало 3-4 рази на день, їхали великі автобуси, зараз їдуть спринтери. Їдуть максимум два на день, а то й одне відправлення.

Та є й ті, хто скористався з ситуації, аби заробити. Це - перевізники-нелегали.

Михайло Тонконогий, голова Дніпропетровської обласної профспілки автоперевізників:

Офіційні перевізники не мають можливості робити відправлення без ковид-сертифікатів або тестів і спокійно возять людей між містами, у рамках двох областей.

У профспілці перевізників розповідають - варто поліції спіймати одного нелегала, як на його місце виїжджає інший.