В Украине в ближайшее время в список "красной" зоны могут попасть новые регионы. Он может пополниться еще на 5 областей.

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"На ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе в "красную" зону еще 5 областей: Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская область",- рассказал Ляшко.

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