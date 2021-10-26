Караван із кількох тисяч мігрантів наближається до столиці Мексики. Вихідці з Гаїті, країн Південної та Центральної Америки намагаються дістатися Нью-Мехіко, щоб просити притулку та статусу біженця. У каравані є жінки й діти. Найпевніше, зупинка у столиці Мексики для багатьох утікачів - не остання. У листопаді США та Мексика відкривають спільний кордон, який був закритий через пандемію ковіду.