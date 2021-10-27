В США запрацюють нові правила авіаподорожей до країни [ Редактировать ]
З восьмого листопада в США запрацюють нові правила авіаподорожей до країни. Відповідний указ підписав американський президент Джо Байден.
Згідно з ним - іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, мусять мати ковід-сертифікат. А вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ. Крім того, кожен подорожувальник, як і раніше, мусить мати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за три дні до вильоту, або довідку про антитіла.
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