З восьмого листопада в США запрацюють нові правила авіаподорожей до країни. Відповідний указ підписав американський президент Джо Байден.

Згідно з ним - іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, мусять мати ковід-сертифікат. А вакцина має бути затверджена США чи ВООЗ. Крім того, кожен подорожувальник, як і раніше, мусить мати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за три дні до вильоту, або довідку про антитіла.