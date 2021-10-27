Королева Великої Британії пропустить саміт ООН за станом здоров'я [ Редактировать ]
Королева Великої Британії скасувала свою участь у кліматичному саміті ООН. Лікарі порадили їй пропустити цю подію, а натомість відпочити. Минулого тижня Єлизавета Друга провела ніч у лікарні для перевірки стану здоров'я. Але вже повернулася до роботи дистанційно.
Єлизавета Друга - найстарша з усіх чинних монархів світу. Королеві вже 95 років. І вона поставила рекорд з тривалості перебування на британському троні. Цей місяць був особливо активним для Її Величності.
Відкриття шотландського та вельського парламентів, вітання високоповажних гостей у замку, святкування визначних подій. І вперше на публіці королева з'явилася... з паличкою. Так само вперше за багато років Її Величність провела ніч у лікарні.
Це сталося минулого тижня, після бенкету у Віндзорському замку. Королева приймала бізнесменів з усього світу напередодні кліматичного саміту. За словами лікарів, її поклали в стаціонар для обстеження. І вже наступного дня виписали додому з рекомендацією багато відпочивати.
Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:
Ми всі передаємо Її Величності найкращі побажання, кожен із нас і, звісно, уряд теж. Але я так розумію, що Її Величність, у типовій манері, вже повернулася у свій робочий кабінет у Віндзорі, тож нехай усе в неї буде гаразд.
Королева мала набратися сил напередодні важливого кліматичного саміту в Ґлазґо. До Шотландії з'їдуться глави держав та найвідоміші екоактивісти. І Єлизавета Друга мала виступити як господиня конференції.
Єлизавета ІІ, королева Великої Британії:
Погляди всього світу будуть прикуті до Великої Британії та зокрема Шотландії, коли світові лідери зберуться разом, щоб обговорити виклики кліматичних змін. І шотландському парламенту, як і всім інших, відводять провідну роль у забезпеченні кращого і здоровішого майбутнього для всіх нас.
Однак і цю довгоочікувану подію королеві доведеться пропустити. Знову ж таки - наполягають лікарі. Вона тільки запише відеозвернення до делегатів. Королівську родину представлятиме наслідник престолу принц Чарльз із дружиною Камілою, а також принц Вільям з дружиною Кейт. А вірнопіддані зовсім не поспішають списувати Її Величність з рахунку.
Кейті Лавін, жителька Лондона:
Вона досі їздить на конях, відвідує різні події. Це доволі незалежна і сильна пані, у неї багато підтримки навколо. Але їй 95, вона вже ходить з паличкою, тож, очевидно, що стає вразливішою, але залишається однаково сильною.
У квітні Її Величність втратила чоловіка. Принцові Філіпу було 99 років. Його смерть стала серйозним ударом для королеви.
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