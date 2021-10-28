Вагітна в одинадцять. На Закарпатті готується до пологів неповнолітня дівчинка. Завагітніла вона начебто від 14-річного хлопця з Київщини.

Що кажуть про перебіг вагітності медики й проти кого поліція відкрила кримінальну справу? - Мар'яна Мартин розкаже.

Одинадцятирічна Біанка нещодавно повернулася зі столиці в рідне Закарпаття - ромське поселення в селі Гать. Її велика родина - батьки, бабуся, брат, сестра та племінник - усі живуть у цьому невеликому будиночку. Та вже через місяць у родині буде поповнення. Біанка стане наймолодшою мамою в Україні.

- Хлопчик. - Як ти назвеш? - Не знаю, покищо не придумала гарне імя яке нєт у сімї

Про те, що Біанка вагітна, її батьки дізналися, коли донька була вже на 5-му місяці. Її мати Рита розповідає: спочатку була шокована. Згодом - змирилася.

Рита - мати Біанки, жителька села Гать:

Вона почала багато їсти, я спершу подумала: ну буває - додала у вазі. А потім бачу, що живіт круглий - вагітна. Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього онука. Наскільки ми знаємо, батько дитини з Київської області.

Останні кілька років родина жила в Києві, батьки працювали на сміттєзвалищі. Саме в столиці Біанка випадково й познайомилася з чотирнадцятирічним хлопцем...

Біанка:

Ну я його побачила і начали подружиськи общатся, а потом він начав до мене приходити і общатся, і так получилося … ну, любила … когда ми ідем на мусорку такі молоді дівчата подивимося на якогось хлопця, понравився і вже зразу ідемо. І потом мама тока бачить шо в нас росте живот. Не тока я такая

Нині Біанка мала б ходити до школи. У шостий клас.

Мар'яна Мартин, кореспондентка:

А ось це школа, в якій навчалася Біянка. Однак дівчинку тут не пам'ятають. Бо після закінчення першого класу, 5 років тому, сюди вона більше не приходила.

І таких випадків, коли діти ромської національності не відвідують навчання та передчасно починають доросле життя, чимало.

Доволі часто такі діти й рано народжують. Медики Ужгорода мають уже неабиякий досвід з ранніх пологів.

Ірина Пацкан, головний експерт департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації:

У нас до 14 років в рік приблизно стабільно народжують 35, 42, 52.

І цим випадком зацікавилися правоохоронці. Порушили кримінальне провадження за статтею "зґвалтування малолітньої дитини".

Анна Дан, речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області:

Будемо встановлювати, коли саме це сталося, ну і звичайно, хто причетний до цієї події, тобто хто є батьком.

Підготуватися до материнства в дівчинки - залишилося обмаль часу - народжувати їй уже в кінці листопада.