Росія проводить в Україні масовану кампанію проти вакцинації [ Редактировать ]
Росія проводить в Україні масовану кампанію проти вакцинації. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Ради національної безпеки та оборони. Там наголосили, що кремлівські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, включаючи Telegram-канали та месенджери, аби максимально зменшити рівень вакцинації в Україні.
Серед фейків тривалої інформаційної спецоперації, зокрема: вакцинація - це вбивство та щеплюватись вкрай небезпечно. Своєю чергою, російську аудиторію кремлеботи переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу, а сама вакцина - вочевидь заборонений в розвинених країнах "Спутнік V" - безпечна.
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