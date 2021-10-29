Росія проводить в Україні масовану кампанію проти вакцинації. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Ради національної безпеки та оборони. Там наголосили, що кремлівські пропагандисти використовують ЗМІ, соціальні мережі, включаючи Telegram-канали та месенджери, аби максимально зменшити рівень вакцинації в Україні.

Серед фейків тривалої інформаційної спецоперації, зокрема: вакцинація - це вбивство та щеплюватись вкрай небезпечно. Своєю чергою, російську аудиторію кремлеботи переконують, що щеплення є необхідним заходом для стримування поширення вірусу, а сама вакцина - вочевидь заборонений в розвинених країнах "Спутнік V" - безпечна.