В Україні зафіксували майже 27 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
В Україні другий день поспіль сумний рекорд за кількістю хворих на коронавірус. За добу - майже 27 тисяч нових випадків ковіду. Від ускладнень померло 648 пацієнтів. Серед інфікованих - майже дві тисячі дітей, та пів тисячі медпрацівників.
Від завтра ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська перейдуть до "червоної" зони карантину. Київ почервоніє 1 листопада.
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За минулу добу на коронавірус захворіли понад 26 тисяч українців! 8 областей - на межі локдауну. А з 1 листопада Київ переводять у червону зону.
Найбільше нових випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації.
Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.
В Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб закінчився кисень! Тяжких хворих медики екстрено евакуюють до іншого ковід-стаціонару, де кисень ще є. На ношах у спецзахисті заносять пацієнтів до реанімобілів.