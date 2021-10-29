Серед інфікованих - майже дві тисячі дітей, та пів тисячі медпрацівників.

В Україні другий день поспіль сумний рекорд за кількістю хворих на коронавірус. За добу - майже 27 тисяч нових випадків ковіду. Від ускладнень померло 648 пацієнтів. Серед інфікованих - майже дві тисячі дітей, та пів тисячі медпрацівників.

Від завтра ще сім областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська перейдуть до "червоної" зони карантину. Київ почервоніє 1 листопада.