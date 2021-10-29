Південна Корея видала Штатам шпигуна, йому загрожує 60 років ув'язнення [ Редактировать ]
Південна Корея видала Сполученим Штатам 38-річного росіянина Володимира Дунаєва - хакера, учасника злочинного угруповання, яке розробило програму Трік-бот.
Це вірус, завдяки якому зловмисники викрадали банківські дані та персональну інформацію людей і організацій по всьому світу. Росіянина звинуватили у відмиванні грошей і вчиненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок.
Згідно з цими звинуваченнями, у США росіянину загрожує до 60 років ув'язнення.
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