Марк Цукерберг оголосив про перейменування власної компанії Facebook.

Тепер вона називаметься Meta. Цукерберг зазначив - назва відображатиме новий напрямок розвитку. Зокрема, йдеться про створення так званого мета-всесвіту. Компанія буде створювати власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри. Водночас Марк Цукерберг додав, що ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі Facebook.

Марк Цукерберг, засновник Meta: