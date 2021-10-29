Ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі Facebook [ Редактировать ]
Марк Цукерберг оголосив про перейменування власної компанії Facebook.
Тепер вона називаметься Meta. Цукерберг зазначив - назва відображатиме новий напрямок розвитку. Зокрема, йдеться про створення так званого мета-всесвіту. Компанія буде створювати власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри. Водночас Марк Цукерберг додав, що ребрендинг компанії не вплине на назву соціальної мережі Facebook.
Марк Цукерберг, засновник Meta:
Тепер ми - Meta! Наша місія незмінна - прагнемо об'єднувати людей. Наш бренд працюватиме над майбутнім, в якому ми з вами житимемо. Хоча й створення додатків для соцмереж залишатиметься важливим складником роботи компанії.
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Цукерберг зазначив - ця назва відображатиме новий напрямок розвитку. Зокрема, мова про створення так званого мета-всесвіту.
Тепер вона називатиметься - "Мета". Цукерберг зазначив - ця назва відображатиме новий напрямок розвитку.