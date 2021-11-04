Северное сияние оказалось настолько мощным, что опустилось в более низкие широты Источник: Unsplash

Огромная солнечная вспышка вызвала жутко красивое зеленое свечение над некоторыми северными частями Земли. Случилось это в ночь на Хэллоуин.

Мощная солнечная вспышка класса X1 в четверг, 28 октября, вызвала гигантскую заряженных частиц в направлении Земли. Это породило то, что ученые называют "геомагнитной бурей класса G3", сообщает Центр прогнозов космической погоды США.

Северное сияние из борта самолета. Источник: @charnick_wx

Спустя пару дней волна со скоростью 3,5 миллиона километров в час достигла верхних слоев атмосферы Земли и вызвала ярчайшее северное сияние, которое спустилось в более низкие широты. Такое случается крайне редко. Наблюдатели сообщают о поистине ослепительных проявлениях полярных сияний.

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Северное и южное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с частицами в верхних слоях атмосферы Земли, вызывая красивое свечение. Этот атмосферный эффект выглядит так, будто небо "горит".

Северное сияние. Источник: @charnick_wx

Эти частицы направляются к полюсам Земли магнитным полем нашей планеты, что делает их обычно видимыми с высоких широт, расположенных ближе к полюсам.

Во время крупной солнечной вспышки (вспышки класса X являются наиболее мощными) Солнце может вызывать мощные радиационные бури и извержения, известные как выбросы корональной массы, которые отправляют на Землю гораздо больше заряженных частиц, чем обычный солнечный ветер.

Именно это произошло во время солнечной вспышки в четверг, которая привела к выбросу корональной массы в сторону Земли. Эта волна частиц достигла Земли в субботу вечером, сделав полярные сияния более заметными и яркими на низких широтах.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Украину накроет мощная магнитная буря в ноябре. Также ранее NASA рассказывали о том, каких проблем стоит ожидать из-за вспышек на Солнце.

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