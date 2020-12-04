На Солнце открыт новый вид смертельно опасных вспышек [ Редактировать ]
Источник: Science Daily
Ученые давно предсказывали, что на Солнце существует другой, более массивный выброс энергии в космос. И днями эта гипотеза была подтверждена аппаратами NASA "Вояджер", которые давно покинули Солнечную систему.
Теоретические расчеты исследователей из Университета Айовы показали, что в результате крупных извержений на Солнце происходит более мощный всплеск электронов космических лучей, выбрасываемый в межзвездное пространство на скорости близкой к световой, сообщает Astronomical Journal.
Таких скоростей потоки разгоняют ударные волны, появляющиеся на Солнце.
Космический аппарат "Вояджер-2", открывший смертоносные лучи на Солнце
Несмотря на высокие скорости, лучам понадобилось больше года, чтобы достигнуть "Вояджера-2", который зафиксировал новый вид потоков.
Это открытие поможет лучше понять динамику космического излучения, порождаемого звездными вспышками.
Подобные явления, считают ученые, нужно будет обязательно учитывать при отправке космонавтов в длительные межпланетные перелеты, во время которых они будут подвергаться воздействию мощных космических лучей, смертельно опасных для человека.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые в 2020 году зафиксировали 100-дневный "солнечный минимум". Также мы составляли календарь магнитных бурь на декабрь 2020 года.
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