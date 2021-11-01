Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?ф

Череп:

Опять-таки, череп говорит о скрытом страхе смерти. Также возможно, что вы боитесь разочаровать других и все время стремитесь всем угодить.

Девочку:

Если вы заметили девочку, то, наверное, подсознательно боитесь безнадежности. Вы сильны и независимы, поэтому для вас нет ничего страшнее, чем беспомощность! Возможно, дело в каком-то опыте прошлого, когда вы не смогли добиться желаемого результата.

Деревья:

Если вы заметили деревья по краям или вдалеке, то вы подсознательно боитесь непредсказуемости будущего и потери контроля.

Фигуру на заднем плане:

Это может означать подсознательный страх быть раскрытым. Скорее всего, вы очень цени свою приватность и боитесь, что люди увидят вас не теми, кем вы хотите выглядеть.

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