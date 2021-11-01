В понедельник, 1 ноября, на незаконном отборе из нефтепровода в Мексике произошел взрыв. Об этом сообщает Синьхуа.

Погиб по меньшей мере один человек, еще 15 получили ранения.

По меньшей мере один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва на незаконном отборе из трубопровода, принадлежащего государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex), в центрально-мексиканском штате Пуэбла.

При взрыве также были повреждены более 50 зданий.

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