В Мексике произошел мощный взрыв на нефтепроводе [ Редактировать ]
В понедельник, 1 ноября, на незаконном отборе из нефтепровода в Мексике произошел взрыв. Об этом сообщает Синьхуа.
Погиб по меньшей мере один человек, еще 15 получили ранения.
По меньшей мере один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва на незаконном отборе из трубопровода, принадлежащего государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex), в центрально-мексиканском штате Пуэбла.
При взрыве также были повреждены более 50 зданий.
Читайте также, в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме. В помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошела детонация газовоздушной смеси. в результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире.
Кроме того, в Днепре произошел взрыв в многоэтажном доме, который находится в Соборном районе города. В результате детонации пострадавших нет, в результате происшествия здание получило механические повреждения в виде разбитых окон.
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