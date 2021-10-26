Под Киевом, в селе Кодаки Васильковской территориальной громады Обуховского района, после запуска котельной произошел взрыв природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Погибших и пострадавших нет.

Происшествие случилось в детском саду Вербиченька. Разрушен пищеблок детского учреждения.

Котельная и пищеблок находятся отдельно от детского сада, поэтому само детское заведение не пострадало. По оперативной информации, помещения котельной и расположенное там оборудование также не разрушены.

На момент взрыва в учреждении находились 10 работников. Никто из них не пострадал. Детей на момент инцидента в детском садике не было.

В ОГА создали спецкомиссию, установит причину взрыва, ликвидирует последствия и возобновит отопление сада.

Читайте также, в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме. В помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошела детонация газовоздушной смеси. в результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире.

Кроме того, в Днепре произошел взрыв в многоэтажном доме, который находится в Соборном районе города. В результате детонации пострадавших нет, в результате происшествия здание получило механические повреждения в виде разбитых окон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.