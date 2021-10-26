В детсаду под Киевом прогремел взрыв: что произошло [ Редактировать ]
Под Киевом, в селе Кодаки Васильковской территориальной громады Обуховского района, после запуска котельной произошел взрыв природного газа. Об этом сообщает пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Погибших и пострадавших нет.
Происшествие случилось в детском саду Вербиченька. Разрушен пищеблок детского учреждения.
Котельная и пищеблок находятся отдельно от детского сада, поэтому само детское заведение не пострадало. По оперативной информации, помещения котельной и расположенное там оборудование также не разрушены.
На момент взрыва в учреждении находились 10 работников. Никто из них не пострадал. Детей на момент инцидента в детском садике не было.
В ОГА создали спецкомиссию, установит причину взрыва, ликвидирует последствия и возобновит отопление сада.
Читайте также, в Центральном районе Днепра прогремел взрыв в двухэтажном доме. В помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошела детонация газовоздушной смеси. в результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире.
Кроме того, в Днепре произошел взрыв в многоэтажном доме, который находится в Соборном районе города. В результате детонации пострадавших нет, в результате происшествия здание получило механические повреждения в виде разбитых окон.
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