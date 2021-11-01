Скандальный народный депутат Украины 8-го созыва Владимир Парасюк стал отцом - у него родился сын. О пополнении семейства герой Майдана сообщил на своей страничке в Facebook.

Эмоции переполняют уже второй день. Хочется со всем миром делиться своей радостью - я стал папой! Мы стали родителями! Это невероятное чувство! Жизнь стала еще ярче! Боже, дай уму и силы воспитать правильно сына! Пусть он будет добрым и сознательным человеком!

Сына политику родила Ирина Бойко. Судя по всему, с девушкой экс-депутат не расписан, ее профиль в соцсети скрыт от посторонних.

Напомним, что Владимир Парасюк был сотником на Майдане и получил всеобщую известность, выйдя на сцену и поставив ультиматум бежавшему позднее экс-президенту Виктору Януковичу.

После того как революционер Парасюк был избран в Верховную Раду, за ним закрепился имидж главного парламентского скандалиста и драчуна.

В ноябре 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады Парасюк ногой в голову удакрил замруководителя главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К") Василия Писного.

Ранее "Подробности" сообзщали, что генерал, избитый Парасюком, умер от последствий коронавируса.