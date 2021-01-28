Умер генерал, избитый Владимиром Парасюком (видео) [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
В четверг, 28 января, скончался ветеран органов внутренних дел, бывший начальник Главного Управления МВД во Львовской области, генерал-лейтенант милиции Василий Писный. Об этом сообщает львовская Ассоциация ветеранов МВД Украины.
Парастас и прощание с телом покойного состоится 29 января 2021 в 12:00. из квартиры покойного на ул. Брюховичский, 207, во Львове. Львовская областная ветеранская организация ОО "Ассоциация ветеранов МВД Украины", члены президиума и сослуживцы выражают свое глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Писный умер в возрасте 58 лет, он так и не смог выздороветь от коронавируса.
Напомним, что в 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады тогдашний народный депутат Владимир Парасюк избил Писного.
Василий Писной тогда занимал должность заместителя руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").
В ходе заседания ряд членов комитета обвинили Писного в коррупции, а между Парасюком и представителем СБУ произошла словесная перепалка. После того, как силовик заявил, что, возможно, сделал для победы Евромайдана больше, чем Парасюк, нардеп ударил сидящего на стуле генерала ногой в голову.
Ранее сообщалось, что Парасюк дал подзатыльник полицейскому в Мариуполе.
по теме
Трагедия произошла в городе Бровары Киевской области
Врача, который исполнял обязанности начальника отделения больницы, обвиняют в намеренном введении двум пациентам смертельных препаратов
Жінка народжувала вдома з так званою "духовною акушеркою"
Во время заключения Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак", сохранял на бумаге важные контакты, оформлял планы на будущее, писал стихи и песни
В Ривне женщина умерла после домашних родов с участием "духовная акушерки"