В четверг, 28 января, скончался ветеран органов внутренних дел, бывший начальник Главного Управления МВД во Львовской области, генерал-лейтенант милиции Василий Писный. Об этом сообщает львовская Ассоциация ветеранов МВД Украины.

Парастас и прощание с телом покойного состоится 29 января 2021 в 12:00. из квартиры покойного на ул. Брюховичский, 207, во Львове. Львовская областная ветеранская организация ОО "Ассоциация ветеранов МВД Украины", члены президиума и сослуживцы выражают свое глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Писный умер в возрасте 58 лет, он так и не смог выздороветь от коронавируса.

Напомним, что в 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета Верховной Рады тогдашний народный депутат Владимир Парасюк избил Писного.

Василий Писной тогда занимал должность заместителя руководителя главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").

В ходе заседания ряд членов комитета обвинили Писного в коррупции, а между Парасюком и представителем СБУ произошла словесная перепалка. После того, как силовик заявил, что, возможно, сделал для победы Евромайдана больше, чем Парасюк, нардеп ударил сидящего на стуле генерала ногой в голову.

Ранее сообщалось, что Парасюк дал подзатыльник полицейскому в Мариуполе.