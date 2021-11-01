А в Україні, в автотрощі на Кіровоградщині, загинули троє дітей і дорослий чоловік. Школярі разом із тренером поверталися з чемпіонату України з карате у Вінниці. Що сталося на дорозі - дізналися наші кореспонденти.

Траса Кропивницький-Кривий Ріг, неподалік від села Новошевченкове. На дорозі досі стоїть розбита вантажівка, а на узбіччі - усюди уламки автівки та розкидані речі.

Там де знак 66 лежить.

ДТП трапилася сьогодні після півночі. За попередніми даними, водій КІА вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з ваговозом. Від удару легковик перекинувся на дах. Водій і всі пасажири, а це троє дітей, загинули на місці. Їхні тіла рятувальникам довелося вирізати із зім'ятого заліза.

Михайло, водій вантажівки:

Мне вылетает в лоб, на мою полосу, машина и, он идет по обочене мене в лоб, скорость приличная. Перед ним идет, по его полосе идет, еще одна машина, получается мне деться на обочину некуда, влево тоже не могу. Я жду когда проходит машина и начинаю уходить на его полосу, и в этот момент он вырывает с обочины свою машину и происходит удар.

Чому водій легковика виїхав на зустрічну - має встановити поліція.

Костянтин Тарасенко, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції України в Кіровоградській області:

За даним фактом внесені відомості до реєстру досудових розслідувань Ч3 286 ККУ, на даний час призначені всі необхідні експертизи.

І вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було одинадцять і шістнадцять років, дівчинці - дванадцять.