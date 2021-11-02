Киностудия Lionsgate выложила в сеть новый трейлер фантастического блокбастера "Падение Луны" ("Moonfall") американского режиссера Роланда Эммериха, снявшего фильмы-катастрофы "День независимости", "2012" и "Послезавтра".

В своей новой ленте Эммерих расскажет о планетарной катастрофе в результате схождения Луны с орбиты.

Столкновение с Землей станет смертельным для всего живого на нашей планете, поэтому ее пытаются спасти герои фильма: бывшая астронавт NASA Джо Фаулер (ее сыграла лауреат "Оскара" Холли Берри), астронавт Брайан Харпер (Патрик Уилсон) и конспиролог Хаусман (Джон Брэдли).

Команда бесстрашных героев отправится в последнюю миссию в космос, оставив позади всех, кого они любят, только для того, чтобы обнаружить, что наша Луна не такая, как мы думаем.

Сценарий "Падения Луны" написал сам Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном. В мировой прокат лента выйдет 4 февраля 2022 года.

Напомним, что фанаты завалили дизлайками первый трейлер ремейка "Один дома".