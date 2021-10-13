Киностудия 20th Century Studios входящая в корпорацию Disney, показала первый трейлер ремейка культовой комедии "Один дома" с Маколеем Калкином.

Сюжет переснятого "Один дома" аналогичен оригиналу, который вышел на экраны в 1990 году: семья улетает за границу на рождественские каникулы, забывая про мальчика, и главный герой вынужден защищать дом от незваных гостей.

Правда, главного героя зовут не Кевин, а Макс, ему 10 лет, а не восемь; его родители улетают в Японию, а не во Францию, а дуэт грабителей состоит из мужчины и женщины.

Главную роль в фильме сыграл Арчи Йейтс, известный по картине "Кролик Джоджо". Режиссером стал Дэн Мазер, снявший "Борат" и "Борат 2". Премьера нового "Один дома" состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.

На Toutube трейлер ремейка собрал больше дизлайков, чем лайков (на момент написания текста их соотношение было 8,8 тыс. против 22 тыс.). Самый популярный комментарий под видео такой: "Теперь я знаю, что я буду смотреть в это Рождество: "Один дома 1 и 2"! Ни один новый "Один дома" не сравнится с этими двумя".

Маколей Калкин в 10 и 40 лет

Напомним, что в апреле 2021 года звезда оригинального "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом. Этот рождественский блокбастер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая кассовая комедия.