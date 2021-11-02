Замість цілодобового домашнього арешту - особисте зобов'язання. Печерський райсуд Києва обрав новий запобіжний захід нардепові від "Опозиційної платформи - За життя" Вікторові Медведчуку. Тепер політик має здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і з'являтися на першу вимогу слідчого, прокурора або суду.

Зазначу, це запобіжний захід у "кримській справі", за якою Медведчука підозрюють у держзраді та замаху на пограбування національних ресурсів. Утім, нардеп усе одно залишиться під домашнім арештом - уже в іншій справі - щодо контрабанди вугілля з окупованого Донбасу.