Віктору Медведчуку обрали новий запобіжний захід [ Редактировать ]
Замість цілодобового домашнього арешту - особисте зобов'язання. Печерський райсуд Києва обрав новий запобіжний захід нардепові від "Опозиційної платформи - За життя" Вікторові Медведчуку. Тепер політик має здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і з'являтися на першу вимогу слідчого, прокурора або суду.
Зазначу, це запобіжний захід у "кримській справі", за якою Медведчука підозрюють у держзраді та замаху на пограбування національних ресурсів. Утім, нардеп усе одно залишиться під домашнім арештом - уже в іншій справі - щодо контрабанди вугілля з окупованого Донбасу.
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