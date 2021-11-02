У Печерському райсуді столиці сьогодні знову обирали запобіжний захід нардепові від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку. Йдеться про так звану "кримську справу". Яке рішення ухвалили - далі.

Переобрання запобіжного заходу Віктору Медведчуку - у Печерському райсуді. Йдеться про один з епізодів: про держзраду та замах на розграбування національних цінностей. За підозрою, врученою ще у травні.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Повинна бути досліджена обґрунтованість підозри. Підозри, яка була незаконно вручена. Підозра, яка була сьогодні змінена. Навіть прокурорами сьогодні було вказано про те, що підозра була вручена 11 травня. Це не відповідає дійсності. Тому що із матеріалами підозри ознайомилися лише 12 травня, коли я сам добровільно, зі своїми адвокатами з'явився до приміщення офісу прокуратури.

Відтоді минуло шість місяців - і це максимальний термін, за яким підозрюваного можуть тримати під домашнім арештом. Сторона захисту вважає, що запобіжний захід суд має скасувати повністю. На засідання - підтримати Медведчука - приїхали й українські депутати, і депутати із Бундестагу.

Петр Бистронь, член Комітету із зовнішньої політики Бундестагу:

Ми уважно стежимо, чи дотримується Україна стандартів ЄС. Пан Медведчук - наш колега, він депутат парламенту і представляє кілька мільйонів українців. Його посадили під домашній арешт, який триває довше, ніж передбачено українським законодавством. Він лідер опозиції, його судять із політичних причин. Сподіваюся, стандартів Європейського Союзу буде дотримано і цей суд буде справедливим.

Рішення суду: замість цілодобового домашнього арешту - особисте зобов'язання. Сам нардеп з ухвалою не погоджується.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Не вижу никаких оснований для избрания мне по этому уголовному делу, которе было предметом сегодняшнего судебного рассмотрения, вообще меры присечения. Более того, у обвинения, прокуратуры, и у генерального прокурора, у исполняющего обязанности, который подписывал это ходатайство - обращение в Печерский суд, не было никаких оснований вообще избирать меру присечения.

Але навіть попри це рішення суду, політик однаково буде під домашнім арештом. По іншій справі.