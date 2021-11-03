Через це скасували низку авіарейсів і закрили школи в п'ятьох муніципалітетах.

Виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма посилилося.

Через це скасували низку авіарейсів і закрили школи в п'ятьох муніципалітетах. Окрім виверження попелу, також посилився й потік лави. Влада заявила про погіршення якості повітря.

Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся всередині вересня. Відтоді лава вкрила вже майже тисячу гектарів території та зруйнувала понад дві тисячі будинків.