На острові Ла-Пальма посилилося виверження вулкану [ Редактировать ]
Виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма посилилося.
Через це скасували низку авіарейсів і закрили школи в п'ятьох муніципалітетах. Окрім виверження попелу, також посилився й потік лави. Влада заявила про погіршення якості повітря.
Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся всередині вересня. Відтоді лава вкрила вже майже тисячу гектарів території та зруйнувала понад дві тисячі будинків.
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Напередодні на острові Ла Пальма відбулися зо півсотні підземних поштовхів. Найпотужніший був магнітудою 4, 3.
В новому оприлюдненому відео - розпечена лава продовжує стікати з головного кратеру масивними потоками. Охолоджуючись, вона застигає, перетвоючись на гори попелу. Ними вже вкрито майже 600 гектарів землі поблизу вулкану.
Потоки лави поглинули понад 2 тисячі будівель та понад 900 гектарів сільськогосподарських угідь острова... Загалом цьогоріч у світі зафіксували 70 вивержень вулканів.
Лава вивергалася протягом двох годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви, завдовжки кілька кілометрів.
Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії - у префектурі Кумамото.