Верховна Рада ухвалила рішення щодо реєстрації вакцин та ліків проти коронавірусу [ Редактировать ]
Посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати.
Депутати напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким за купівлю документа пропонують давати 2 роки обмеження волі або штраф до 34-х тисяч, а продавцям фейкових сертифікатів - до 3-х років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень.
Також Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі.
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Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі.
Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі.
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