Посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати.

Депутати напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким за купівлю документа пропонують давати 2 роки обмеження волі або штраф до 34-х тисяч, а продавцям фейкових сертифікатів - до 3-х років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень.

Також Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцин та ліків проти коронавірусу в пришвидшеному режимі.