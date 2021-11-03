НБУ установил курс на 4 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,24 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 4 ноября установлен на таком уровне: 26,2431 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 3 ноября составляет 26,2904 гривен за 1 доллар.
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