Google меняет способ входа в аккаунт [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Американский интернет-гигант Google с 9 ноября автоматически изменит привычный способ входа в учетную запись своим пользователям. Это связано с переходом на обязательную двухфакторную аутентификацию, сообщает Gizmochina.
Google массово рассылает пользователям электронные письма и подсказки в приложении.
После ввода пароля необходимо выполнить второй шаг с помощью телефона. Держите мобильный под рукой при входе в систему.
Пользователей сервисов Google лишат возможности заходить в аккаунт только при помощи пароля. Также для подтверждения личности будет высылаться SMS или электронное письмо с одноразовым паролем при каждом входе в учетную запись Google.
Двойная проверка повышает уровень безопасности аккаунта и личных данных пользователей, а также должна решить проблему кражи паролей.
К концу 2021 года мы планируем автоматически зарегистрировать через двухэтапной аутентификации 150 миллионов пользователей Google и потребовать, чтобы 2 миллиона создателей YouTube включили ее.
Двухэтапная аутентификация еще не стала обязательной для всех, и Google переводит на нее пользователей "партиями". Чтобы вручную включить двухэтапную проверку учетной записи Google, перейдите по этой ссылке.
Напомним, что Google создали самый дешевый смартфон в мире.
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