Google в сотрудничестве с индийской компанией Reliance Jio создали самый дешевый Android-смартфон для внутреннего рынка Индии.

Особенностью JioPhone Next 4G является его сверхнизкая цена в 66 долларов (1743 грн) за версию Base. Есть немного более продвинутая модель Advanced стоимостью 93 доллара (2456 грн). Это самые низкие расценки среди смартфонов сверхбюджетного уровня.

Reliance Jio планирует реализовать 50 миллионов единиц к лету 2022 года. Пока потребители, затаив дыхание, продолжают ждать, чтобы заполучить JioPhone Next – телефон уже внесен в список консоли Google Play.

За такую сверхнизку цену не стоит ожидать чего-то выдающегося. Внутри бюджетного аппарата интегрирован 4-ядерный процессор Snapdragon 215, графический ускоритель Adreno 306 и работает смартфон на операционной системе Android 11 Go. Питает начинку батарея емкостью 2500 мАч.

5,5-дюймовый экран выдает разрешение 720×1440 пикселей при TFT матрице.

JioPhone Next 4G visits Google Play console listing. 😎



- HD+ display 720 x 1440

- Android 11 Go edition

- Adreno 306 GPU

- 2GB ram

- Qualcomm Snapdragon 215 QM215#JioPhoneNext #Jio pic.twitter.com/kn5AtFU1W1 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 19, 2021

Base версия обладает 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а Advanced – 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Также у Jio Phone Next есть 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры.

Jio Phone Next

Кроме того, в гаджете есть экранный перевод, автоматическое озвучивание текста, адаптивные фильтры камеры, виртуальный помощник Google Assistant, Google Duo и Camera Go.

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Индийский телекоммуникационный гигант объявил о выпуске JioPhone Next на ежегодном общем собрании акционеров в июне. Первоначально планировалось, что поступит в продажу в сентябре. Но позднее дату начала продаж перенесли на ноябрь.

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