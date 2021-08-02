Корпорация Google собирается запретить доступ в свою систему пользователям со старыми версиями операционной системы Android. Решение официально вступит в силу с 27 сентября 2021 года. Об этом пишет сообщество Google Android.

Согласно новому документу, который начали рассылать "юзерам", речь идет о версиях ОС 2.3.7 и ниже. Таким образом доступ будет запрещен в сервисы Google Maps, YouTube, а также Gmail.

Если вы войдете в свое устройство после 27 сентября, вы можете получить ошибки имени пользователя или пароля при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Maps.

Отмечается, что доступ к учетной записи пользователей останется прежним для обладателей устройств с версией Android 3.0 и выше. При этом, если обновление устройства невозможно, то в корпорации советуют попробовать войти в учетную запись в веб-браузере устройства.

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Кроме того, в Google появилось предупреждение об угрозе дезинформации. Предупреждение нацелено информировать пользователей о том, что рассматриваемая тема активно развивается, поэтому результаты поиска быстро меняются по мере появления более достоверной информации

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