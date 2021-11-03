Місто Гельсінкі відмовилося від м'яса та пластику на міських заходах [ Редактировать ]
Місто Гельсінкі відмовилося від м'яса та пластику на міських заходах. Основою меню будуть сезонні овочі та місцева риба. А каву, чай і банани закуповуватимуть тільки під маркою "Справедливої торгівлі". Також не використовуватимуть одноразового посуду та бутельованих напоїв. А задля скорочення відходів, гостей просять заздалегідь повідомляти про свою присутність.
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