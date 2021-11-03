На Запоріжжі шукають власників збанкрутілого підприємства з утилізації відходів

Громадські активісти з'ясували, ще 2007 року цю ділянку землі віддали в оренду підприємству з утилізації отруйних відходів. Та декілька років тому фірма збанкрутіла. За її юридичною адресою в центрі Запоріжжя вже давно нікого немає.