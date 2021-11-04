Служба безопасности Украины по ошибке рекомендовала внести актера Валентина Томусяка в "черный список" российских артистов, которые представляют угрозу нацбезопасности. В ближайшее время его исключат из этого перечня.

Сообщается, что СБУ уже направила в Министерство культуры и информационной политики представление об исключении Томусяка из списка.

В спецслужбе объяснили, что рекомендовали внести его из-за того, что его имя числилось среди участников съемочной группы российского пропагандистского фильма.

"Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках. Следовательно, Валентина Томусяка внесли ошибочно… СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - отметили в спецслужбе.

В то же время министр культуры Александр Ткаченко заявил, что эта ситуация доказывает, что система нуждается в доработке. Кроме того, Минкульт договорился, что в дальнейшем будет вместе с СБУ верифицировать кандидатов в "черный список".

Накануне Томусяк попал в "черный список". Как выяснилось, причиной для этого стала фейковая информация о том, что он якобы принимал участие в съемках российского фильма "Солнцепек" о событиях в Луганске в 2014 году.

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Как правило, фигурантам "черного списка" запрещается въезд в Украину, а также в случае в актерами не допускается показ фильмов с их участием.

Как сообщали "Подробности", Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян. В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

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