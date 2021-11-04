Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств. Однако новые отставки в Кабмине состоятся не в ближайшее время.

Об этом заявил глава фракции монобольшинства Давид Арахамия.

Две (отставки - ред.) есть. Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (имена - ред.) до последнего момента.

Как отметил Арахамия, вопрос новых отставок будет рассматриваться где-то через полгода.

Напомним, что в ходе прошлого заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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