У Черкасах під загрозою зникнення опинилась частина історичного центру [ Редактировать ]
У Черкасах під загрозою зникнення частина історичного центру - підніжжя Замкового узвозу. Місяць тому мерія дозволила розробити проєкт забудови одній з приватних компаній, і навіть змінила для цього цільове призначення землі. У вже колишній рекреаційній зоні забудовник планує звести щонайменше чотири багатоповерхівки, а будинок-архітектурну пам'ятку взагалі знести.
Цей будинок з грифонами на Замковому узвозі зведений наприкінці 19 століття. Він дивом уцілів під час воєн, і нині це - чи не єдина історична згадка про Черкаський Поділ.
Сергій Ганницький, завідувач відділу історії краю Черкаського обласного краєзнавчого музею:
Будинок Купєрштейна, будинок Школьнікова - це ті, які залишилися на колишньому Старобазарному узвозі, тобто на тій історичній частині. Бо те, що є в Долині троянд - це пустка, на якій колись стояло місто.
Проте на пустку ризикує перетворитись - і будинок Куперштейна. Місяць тому черкаські посадовці погодили забудову частини історичного Подолу. Для цього навіть у генплані змінили цільове призначення землі. Черкаський журналіст-розслідувач Артур Чемирис вважає, що без корупції тут не обійшлось.
Артур Чемирис, журналіст:
Є величезна корупційна складова і величезний корупційний ризик. Забудовник реально бере в суборенду земельну ділянку, яка має фактично призначення рекреаційне. Він вже розуміє, що буде будувати житло.
За планами забудовника біля підніжжя Замкової гори з'являться три чотириповерхівки й одна висотка на вісім поверхів. І це попри те, що земельна ділянка є територією археологічної пам'ятки та заповідним об'єктом "берегові схили Дніпра".
Станіслав Кухарчук, кореспондент:
Елітна забудова у підніжжя Замкової Гори сама по собі виглядає абсурдно. Адже там, внизу, у Долині Троянд, щороку проходять численні концерти та фестивалі. Тож майбутнім власникам елітних квартир доведеться стати їх вимушеними слухачами.
Мерія в забудові нічого поганого не вбачає.
Віктор Беззубенко, заступник міського голови Черкас:
Там повинна бути низькоповерхова, красива, архітектурно приваблива - там повинна бути така забудова, яка зробить родзинку, туристичну привабливість міста Черкаси! - Житлова? - Не житлова… І не тільки житлова.
Окрім житлових багатоповерхівок, забудовник планує звести на Подолі ще й різноманітні розважальні заклади та крамниці. Місця для історичного будинку із грифонами новий власник не має. Хоча й знає, що споруда внесена до переліку архітектурних пам'яток.
Андронік Казарян, забудовник:
Мы стопроцентно уже владельцы этого дома. Ну сегодня сказать, что мы оставим или не оставим - это вопрос согласования с архитектурой. Не архитектурой, а памятки исторические.
Згоду на будівництво в цьому випадку має давати обласне управління охорони культурної спадщини. Однак жодних заяв від забудовника там поки що не отримували.
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