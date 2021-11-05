У Черкасах під загрозою зникнення частина історичного центру - підніжжя Замкового узвозу. Місяць тому мерія дозволила розробити проєкт забудови одній з приватних компаній, і навіть змінила для цього цільове призначення землі. У вже колишній рекреаційній зоні забудовник планує звести щонайменше чотири багатоповерхівки, а будинок-архітектурну пам'ятку взагалі знести.

Цей будинок з грифонами на Замковому узвозі зведений наприкінці 19 століття. Він дивом уцілів під час воєн, і нині це - чи не єдина історична згадка про Черкаський Поділ.

Сергій Ганницький, завідувач відділу історії краю Черкаського обласного краєзнавчого музею:

Будинок Купєрштейна, будинок Школьнікова - це ті, які залишилися на колишньому Старобазарному узвозі, тобто на тій історичній частині. Бо те, що є в Долині троянд - це пустка, на якій колись стояло місто.

Проте на пустку ризикує перетворитись - і будинок Куперштейна. Місяць тому черкаські посадовці погодили забудову частини історичного Подолу. Для цього навіть у генплані змінили цільове призначення землі. Черкаський журналіст-розслідувач Артур Чемирис вважає, що без корупції тут не обійшлось.

Артур Чемирис, журналіст:

Є величезна корупційна складова і величезний корупційний ризик. Забудовник реально бере в суборенду земельну ділянку, яка має фактично призначення рекреаційне. Він вже розуміє, що буде будувати житло.

За планами забудовника біля підніжжя Замкової гори з'являться три чотириповерхівки й одна висотка на вісім поверхів. І це попри те, що земельна ділянка є територією археологічної пам'ятки та заповідним об'єктом "берегові схили Дніпра".

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Елітна забудова у підніжжя Замкової Гори сама по собі виглядає абсурдно. Адже там, внизу, у Долині Троянд, щороку проходять численні концерти та фестивалі. Тож майбутнім власникам елітних квартир доведеться стати їх вимушеними слухачами.

Мерія в забудові нічого поганого не вбачає.

Віктор Беззубенко, заступник міського голови Черкас:

Там повинна бути низькоповерхова, красива, архітектурно приваблива - там повинна бути така забудова, яка зробить родзинку, туристичну привабливість міста Черкаси! - Житлова? - Не житлова… І не тільки житлова.

Окрім житлових багатоповерхівок, забудовник планує звести на Подолі ще й різноманітні розважальні заклади та крамниці. Місця для історичного будинку із грифонами новий власник не має. Хоча й знає, що споруда внесена до переліку архітектурних пам'яток.

Андронік Казарян, забудовник:

Мы стопроцентно уже владельцы этого дома. Ну сегодня сказать, что мы оставим или не оставим - это вопрос согласования с архитектурой. Не архитектурой, а памятки исторические.

Згоду на будівництво в цьому випадку має давати обласне управління охорони культурної спадщини. Однак жодних заяв від забудовника там поки що не отримували.