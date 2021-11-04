В Украине с 8 ноября представителей отдельных профессий (педагоги и госчиновники) начнут отстранять от работы без зарплаты за отказ от вакцинации против коронавируса. Однако, есть условие, при котором отстранить не смогут - противопоказание к вакцинации. Об этом сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Справка о противопоказании

Не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации, и которые предоставили соответствующее медицинское заключение (форма №028), выданное учреждением здравоохранения.

Вместе с тем он уточнил, что сейчас эта форма справки (№028) находится на утверждении центральных органов исполнительной власти и в справке не будет указываться диагноз, поэтому руководитель учреждения может требовать такую ​​справку от сотрудников.

Если противопоказания временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени - от 3 или более месяцев и когда срок действия противопоказаний завершится - человек сможет получить прививку.

Кузин добавил, что такая форма справки будет введена уже в ближайшие дни.

Мы надеемся, завтра или с понедельника будет (форма №028, - ред.) заюстирована и вступит в работу.

Одна доза

По словам Кузина, лица, получившие одну дозу вакцины, также не подлежат отстранению от работы. Поскольку отстранению подлежат только уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации.

Работники, получившие по крайней мере одну дозу прививки, не могут быть отстранены от работы, поскольку здесь речь не идет об уклонении от вакцинации.

Переболевшие

Те люди, которые переболели и выздоровели, должны получить медицинскую справку №028. Этой категории граждан справка выдается максимум на три месяца.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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