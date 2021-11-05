На високу посаду у Ватикані вперше призначили жінку [ Редактировать ]
На високу посаду у Ватикані вперше призначили жінку. Сестра Рафаелла Петріні стала генеральним секретарем губернаторства. До її повноважень входить нагляд за адміністрацією Ватикану, а також за музеями, поштовими відділеннями, монетним двором і поліцією. Призначив її сам Папа Римський Франциск. Мовляв, хоче, щоб жінки відігравали важливішу роль у Римо-католицькій церкві.
по теме
Десятирічний хлопчик випросив у папи Франциска - шапочку - просто під час аудієнції. Кумедний випадок стався напередодні у Ватикані.
Голова католицької церкви подякував дитині за урок - ні, не терпіння, а зворушливої щирості й безпосередності.
Кризових центрів та осередків підтримки в Україні не багато. Здебільшого відкривають їх благодійники для жінок і дітей, які втомилися від побоїв.
Изменения формы гандболисток добились активистки, борющиеся с сексизмом и объективизацией женщин в спорте. Они считают, что девушки, которые играют в пляжный гандбол, одеты слишком откровенно и сексуально
За кермом була 31-річна мешканка Харкова. Раніше правила дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько 70 років.