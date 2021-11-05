На территории Украины в "красной" зоне карантинных ограничений находится 15 регионов и Киев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, под влияние самых жестких ограничений попали Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.

Отмечается, что в "оранжевой" зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области, а в "желтую" зону входят Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области.

Читайте также, в Украине за минувшие сутки заболели COVID 26 488 человек. Больше всего новых случаев в Киеве и Харьковской области, за все время пандемии в Украине заболел 3 032 951 человек; выздоровели - 2 492 419 человек; летальных исходов - 70 842.

Кроме того, во Львове ослабили карантин – с 4 ноября при определенных условиях можно посетить музеи и галереи. Принимать посетителей можно в расчете один человек на 10 квадратнных метров или не более 50% заполненности площади помещения.

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