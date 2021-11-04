В Ивано-Франковской области усилили карантинные ограничения. Попасть на горнолыжный курорт Буковель и другие курорты Прикарпатья смогут только те туристы, у которых есть COVID-документы.

Об этом говорится в решении региональной комиссии ТЭБ и ЧС в Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По решению комиссии все населенные пункты и руководители заведения для отдыха и оздоровления, должны принимать туристов только с такими документами:

Зеленый COVID-сертификат о вакцинации

Негативный результат тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа до въезда

Справка о выздоровлении от коронавируса, который подтвержден с использованием Единого государственного портала электронных услуг "Дия".

Также на всех сайтах должна быть размещена информация о введении ограничений и введение противоэпидемических мероприятий, которые отвечают "красному" уровню эпидемической опасности.

Отметим, 30 октября, еще 7 областей Украины перешли в "красную" зону карантина. Всего в Украине 15 областей с усиленными ограничениями.

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