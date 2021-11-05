Пережити зиму. Із початком опалювального сезону українці знову з острахом чекають комунальних платіжок. А надто - пенсіонери. Адже держава хоч і обіцяє субсидії, але водночас позбавляє права на їх отримання. Про житлово-комунальні протиріччя репортаж із Одеси.

Субсидія для багатьох українців - як рятівне коло в опалювальний період. Пані Тетяна - звичайна одеська пенсіонерка. Вдова. Живе сама. Її пенсії, 2300 гривень, взимку вистачало лише на оплату комірного. Рятувала субсидія. Та одного дня жінка серйозно захворіла. Усі гроші йшли на ліки. Тож за комуналку набіг борг. І ось перед початком опалювального сезону пані Тетяні не нарахували жодної гривні допомоги.

Тетяна Воробйова, жителька Одеси:

Субсидию сняли! Сняли за долги, а где я возьму деньги, ГДЕ? Пенсионеры просто выживают! У нас дом - вот эта парадная - одни вдовы, получается: мужики повымирали и вот эти женщины на эту одну пенсию. Как вот выживать?

Відтепер субсидії дають за новою схемою. Лише готівкою та для кожної сім'ї - індивідуальні обчислення! Розмір залежить, зокрема, від площі житла, доходів усієї сім'ї та навіть кількості дітей. В Одесі в середньому - це тисяча гривень у опалювальний період.

Олена Китайська, директорка Департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради:

Для кожної сім'ї визначається той відсоток, який вона повинна сплачувати самостійно. Чим менше дохід - тим менше відсоток для сплати. І потім розраховується субсидія: це різниця між оплатою за житлово-комунальні послуги і тим обов'язковим платежем, який сплачує родина.

Водночас держава запровадила нові обмеження! Субсидію не дадуть тому, хто, приміром, має ще одне житло, або депозит більше як на сто тисяч гривень, або ж заборгованість за комірне. Подібні скрутні ситуації раніше розглядали спец-комісії при райдержадміністраціях. Але з травня їх ліквідували. Загалом, кількість людей, які отримують субсидії, за три роки в Україні зменшилася втричі!

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Если раньше принимали решения комиссии, то сегодня пытаются сделать всё автоматически, не принимая во внимание какие-то жизненные обстоятельства! Например, не платят сегодня субсидии тем, кто долго находится без работы, не платят сегодня субсидии тем, у кого есть долг за предыдущие периоды за коммунальную плату. То есть субсидии, по мыслям государства, должны получать только люди, находящиеся не за чертой бедности, а вот на грани выживания уже которые находятся, которым просто нечего есть - и то: по формальным признакам им могут отказать!

Експерти пояснюють: завдяки таким "відмовам" держава намагається заощадити: адже грошей катастрофічно не вистачає. Цього року на субсидії буде витрачено 48 мільярдів гривень. А на наступний рік закладено ще на десять мільярдів менше.

Олег Пендзін, економічний експерт:

В мене виникає питання таке чисто людське: або щось депутати і міністерство фінансів знає з приводу ціни на енергоносії на наступний рік - що вони будуть значно менші, або раптом ми станемо фантастично багатші - і буде набагато менше людей звертатись за субсидіями, або у нас збираються прийняти чергове обмеження переліку отримувачів!

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 38 миллиардов гривен на субсидии. Мы, наша политическая сила, предлагает увеличить эту цифру до 65 миллиардов гривен, почти что в два раза. И это самый, самый минимум! Даже ЭТОГО не достаточно сегодня. Потому что с учётом того, насколько сегодня растут цены, власть сегодня не контролирует тотальное повышение цен, тотальное повышение цен на энергоносители, на газ, на электричество, на коммунальные услуги, на тепло - конечно, этих копеек уже недостаточно!

Водночас є фактор "червоних зон" для цих регіонів діють особливі розрахунки субсидій на комунальні послуги. Соціальні нормативи водо-, електро- та газопостачання збільшені в півтора раза. А відповідно - і виплати від держави мають бути більшими. Та чи вистачить у бюджеті на це грошей...