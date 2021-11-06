Вылазят из ванной: в Ривне людей "терроризируют" змеи (видео) [ Редактировать ]
В Ривне в одном из жилых домов мужчина обнаружил в своей ванной комнате змею, которая вылезала из системы слив-перелив.
Как сообщают на странице в Instagram "Magnolia.tv", неожиданный гость, проделавший путь по канализационной трубе, застрял в отверстии сетки-клапана и не мог выбраться в само помещение.
На кадрах видно, что мужчина аккуратно откручивал винт, чтобы снять крышечку и достать из перелива змею.
"Хорошо, что они не ядовитые до такой степени... А представляете, если б они... вот гады же разные бывают. Вот она залезла сюда, змеюка, представляете!.. Вот она, красавица" - комментирует мужчина.
Где конкретно и когда произошла такая встреча со змеей в квартире - не уточняется, и дальнейшая ее судьба тоже осталась за кадром.
Внимание! На видео звучит ненормативная лексика!
В комментариях к публикации пользователи сети обсуждают, что за пресмыкающееся это было: то ли уж, то ли маленькая гадюка, то ли "шахматная гадюка".
Кроме того, появилось сообщение о замеченной змее в центре Ровно на улице прямо на тротуаре. Видео и фото с ползущим гадом опубликовано местным изданием "Радіо Трек".
В тот же день вышел и пост в сети о змее в квартире в ванной. Можно только предположить, что оба эти случая между собой связаны.
По словам женщины, пресмыкающееся она видела на проспекте Мира возле дома №4.
Как отметил директор Ривенского зоопарка Олег Павлюк, в это ноябрьское время змеи уже спят.
"Такое поведение, как на видео, для этих животных не свойственно. Скорее это уж и, возможно, он где-то залез в подвал. А когда включили отопление и стало тепло - пробудился и вылез. На проспекте Мира змеи могут быть, там рядом река Устья", - прокомментировал он ситуацию.
Читайте также, в Днепропетровской области во дворе частного домовладения обнаружили змею. Прибывшие на место происшествия спасатели, личным составом провели тщательное обследование территории частной усадьбы, Змею вывезли за пределы города, а с жителями домовладения провели разъяснительную работу.
Кроме того, в подъезде дома в Днепровском районе Киева обнаружили змею. Изначально ее приняли за ядовитого кораллового аспида. при детальном рассмотрении специалисты выяснили, что это неядовитая королевская молочная змея.
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