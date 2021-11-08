Один український військовий загинув на сході України [ Редактировать ]
Один український військовий загинув минулої доби на сході України, ще двох - поранено. Уже відоме ім'я полеглого бійця. Це головний сержант 24 бригади імені короля Данила - Віталій Павлисько. Поблизу Новозванівки, де він виконував бойове завдання, ворог ударив зі 120 мінометів. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне із життям. Віталієві Павлиську було 48 років. У бригаді висловлюють співчуття рідним і близьким полеглого українського оборонця.
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Це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.
Двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків.
Напередодні, також з мінометів - ворог обстріляв КПВВ "Золоте" та пошкодив захисні споруди пункту пропуску.
Ворог атакував з мінометів забороненого калібру. Загалом напередодні найманці дев'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях.
Це інженери-сапери - і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання.