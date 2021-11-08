Больных едва спасают от коронавируса: что происходит в больницах Киева [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Медикам киевских больниц приходится уговаривать людей на лечение, чтобы спасти их, привлекая психиатров и родственников.
Об этом заявил заведующий коронавирусным отделением больницы №5 Валерий Батушкин, сообщает "Сегодня".
По его словам, в больницу порой попадают пациенты в тяжелом состоянии, которые отказывались от лечения.
"Их головной мозг испытывает нехватку кислорода, такие люди становятся агрессивными, возбудимыми, неадекватными. Тут важно с ними говорить, постараться убедить, что необходимо лечение. Мы привлекаем родственников, психиатров. И нам удалось всех вылечить, всех уговорить. Такая у нас профессия", - рассказывает медик.
Он добавил, что пациентам с коронавирусом нужно в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны.
"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса", - добавил он.
Читайте также, Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.
Кроме того, иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Вакцины помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации, 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Минулої доби вакцинувалися більш як 85 тисяч українців.
Одразу після служби віряни могли щепитися. При цьому можна було обрати, якою саме вакциною.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Люди должны не переставать соблюдать дистанцию и лишний раз не подвергать себя опасности.
Щодня в середньому щеплюються понад чверть мільйона українців.