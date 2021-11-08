Медикам киевских больниц приходится уговаривать людей на лечение, чтобы спасти их, привлекая психиатров и родственников.

Об этом заявил заведующий коронавирусным отделением больницы №5 Валерий Батушкин, сообщает "Сегодня".

По его словам, в больницу порой попадают пациенты в тяжелом состоянии, которые отказывались от лечения.



"Их головной мозг испытывает нехватку кислорода, такие люди становятся агрессивными, возбудимыми, неадекватными. Тут важно с ними говорить, постараться убедить, что необходимо лечение. Мы привлекаем родственников, психиатров. И нам удалось всех вылечить, всех уговорить. Такая у нас профессия", - рассказывает медик.

Он добавил, что пациентам с коронавирусом нужно в три раза больше кислорода, чем во время прошлой волны.

"Сегодня городские больницы ежесуточно используют от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса", - добавил он.

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Читайте также, Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

Кроме того, иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Вакцины помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации, 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни.

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