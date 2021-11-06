На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции привили 278 917 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

С начала кампании по иммунизации в стране привили 11 269 341 украинца, при этом первую дозу препарата получили 11 269 339 человек (183 294 - за минувшие сутки), при этом полностью иммунизированы двумя дозами прививки 7 858 507 человек (95 623 - за минувшие сутки).

Отмечается, что в общей сложности в стране за весь период пандемии сделали 19 127 846 прививок от COVID-19. При этом в Министерстве напомнили, что ревакцинация является единственным путем к защите от коронавируса.

Читайте также, Украинцам, которых отстранят от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут предоставлять пособия по больничным листкам. Согласно законодательству, пособия по временной потере трудоспособности финансируются, чтобы компенсировать заработок, потерянный за время лечения.

Кроме того, иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Вакцины помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации, 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни.

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