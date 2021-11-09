Министерство здравоохранения направит представление в правительство о созыве Госкомиссии ТЭБ и ЧС относительно перевода Черкасской области в "красную" зону карантина.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, в зоне риска находятся Винницкая и Харьковская область.

"Мы уже сделали представление в Кабинет Министров Украины о созыве комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в "красный" уровень эпидемической опасности. В зоне риска - Винницкая и, все еще, Харьковская области", - заявил министр.

Отметим, по состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине за сутки из-за коронавируса умерли 833 человека, а заболели почти 19 тысяч украинцев. Больше всего новых случаев заражения в Днепропетровской и Львовской областях.

Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.

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