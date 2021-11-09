В Сингапуре станет платным лечение от коронавируса для невакцинированных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Сингапура.

В настоящее время правительство оплачивает полные медицинские счета из-за COVID-19 для всех сингапурцев, кроме тех, которые дали положительный результат вскоре после возвращения из заграничной поездки. Это было сделано для того, чтобы финансовые соображения не усугубили общественную неуверенность и обеспокоенность, когда COVID-19 был новым и незнакомым заболеванием.

В настоящее время невакцинированные люди составляют значительную часть тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и непропорционально сильно увеличивают нагрузку на наши ресурсы здравоохранения. Таким образом, с 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не были вакцинированы по своему выбору. Это будет применяться ко всем невакцинированным пациентам с COVID-19, поступившим с 8 декабря 2021 года или после этой даты.

Счета за лечение COVID-19 для тех, кто не имеет права на вакцинацию, по-прежнему будут полностью оплачиваться государством. К ним в настоящее время относятся дети в возрасте до 12 лет или лица, имеющие противопоказания к вакцинации.

На сегодняшний день в Сингапуре получили две дозы вакцины от коронавируса 85% населения, 18% получили бустерную дозу вакцины.

Напомним, что в Украине с начала вакцинальной кампании привили более 11,5 млн человек. Из них более 8 млн получили обе дозы вакцины.