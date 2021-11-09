В Украине более 8 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса. Тем самым, завершив полный курс иммунизации. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Статистика за сутки

В частности, за 8 ноября против коронавируса было привито 240 440 человек. Из них:

одну дозу вакцины получили - 140 439,

полностью иммунизированные - 100 001 человек.

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека:

одну дозу вакцины получили 11 546 721 человек,

полностью иммунизированные (получили две дозы) - 8 038 054 (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в стране уже проведено 19 584 775 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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