Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
В Украине более 8 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса. Тем самым, завершив полный курс иммунизации. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Статистика за сутки
В частности, за 8 ноября против коронавируса было привито 240 440 человек. Из них:
- одну дозу вакцины получили - 140 439,
- полностью иммунизированные - 100 001 человек.
В Украине с начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека:
- одну дозу вакцины получили 11 546 721 человек,
- полностью иммунизированные (получили две дозы) - 8 038 054 (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В общем количестве в стране уже проведено 19 584 775 прививок.
В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.
Читайте также, в Украину доставили новую партию вакцины Pfizer от коронавируса. Она прибыла в страну на выходных, таким образом, общее количество вакцин в поставленной партии - 1 млн 400 тысяч доз, информацией поделились в Министерстве здравоохранения.
Кроме того, средний возраст вакцинированных от коронавирусной инфекции на территории Украины колеблется между 20 и 40 годами. В стране 1174 медицинских учреждения имеют договоры с Национальной службой здоровья Украины.
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