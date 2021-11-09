Данія повернула карантинні обмеження [ Редактировать ]
Не вжилися з вірусом. Данія знову посилює карантинні обмеження. Громадянам доведеться показувати ковід-паспорти у громадських місцях.
Цю вимогу влада скасувала першою в Європі - ще у вересні, на хвилі успішної кампанії з вакцинації. Тоді в уряді заявили, що вірус більше не становить критичної загрози для населення.
Нині у Данії повністю імунізовані 75% жителів. Проте медики прогнозують нову хвилю пандемії. І прийде вона швидше, ніж очікували. Упродовж останніх двох тижнів добовий приріс інфікованих невпинно зростає.
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