Не вжилися з вірусом. Данія знову посилює карантинні обмеження. Громадянам доведеться показувати ковід-паспорти у громадських місцях.

Цю вимогу влада скасувала першою в Європі - ще у вересні, на хвилі успішної кампанії з вакцинації. Тоді в уряді заявили, що вірус більше не становить критичної загрози для населення.

Нині у Данії повністю імунізовані 75% жителів. Проте медики прогнозують нову хвилю пандемії. І прийде вона швидше, ніж очікували. Упродовж останніх двох тижнів добовий приріс інфікованих невпинно зростає.