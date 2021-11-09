Появилось полное видео задержания убийцы чемпиона по джиу-джитсу [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В сети появилось полное задержание мужчины, который ударом ножа в сердце убил 26-летнего Николая Балабатько - сына владельца отеля "Жемчужина прибоя", известного бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.
"Подробности" писали о страшном и бессмысленном преступлении. Изначально сообщалось, что оно произошло в Кирилловке Запорожской области. Позднее выяснилось, что в Киеве на столичных Позняках. Ночью на проспекте Петра Григоренко между двумя мужчинами произошел конфликт.
Пьяный мужчина якобы позвал Николая на улицу якобы из-за его украинской речи. Тот согласился, поскольку давно и успешно занимается джиу-джитсу.
Разговора "по-мужски" не получилось - 26-летний местный житель ударил борца ножом в сердце. Ему пытался оказать помощь полицейский, однако рана оказалась смертельной.
Убийцу задержали на месте преступления, у него при себе был окровавленный нож. Против него начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Дарницкий райсуд столицы отправил его в СИЗО дожидаться суда.
Напомним, что в Чехии охранник ночного клуба убил украинца.
по теме
В Кирилловке Запарожской области убили 26-летнего Николая Балабатько - сына владельца отеля "Жемчужина прибоя", известного бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько
Инцидент произошел на улице Кирилловской
Такси Bolt резко перестраивался из левого в правый ряд, зацепил два легковых автомобиля, перевернулся, вылетел с дороги на парковку, зацепив столб и 4 автомобиля
В ночь на 8 ноября двое грабителей, вооруженные пейнтбольными автоматами, ворвались на склад одного из предприятий и похитили сейф с деньгами. В складское помещение воры попали ночью, срезав "болгаркой" навесной замок. Из него похитили металлический сейф, в котором находилось 32 тысячи гривен
Авария произошла 8 ноября в 19:30 в селе Шибалин. Пьяный водитель за рулем Skoda Yeti выехал на полосу встречного движения и протаранил Daewoo Lanos, где ехала семья с маленьким ребенком