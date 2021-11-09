В сети появилось полное задержание мужчины, который ударом ножа в сердце убил 26-летнего Николая Балабатько - сына владельца отеля "Жемчужина прибоя", известного бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.

"Подробности" писали о страшном и бессмысленном преступлении. Изначально сообщалось, что оно произошло в Кирилловке Запорожской области. Позднее выяснилось, что в Киеве на столичных Позняках. Ночью на проспекте Петра Григоренко между двумя мужчинами произошел конфликт.

Пьяный мужчина якобы позвал Николая на улицу якобы из-за его украинской речи. Тот согласился, поскольку давно и успешно занимается джиу-джитсу.

Разговора "по-мужски" не получилось - 26-летний местный житель ударил борца ножом в сердце. Ему пытался оказать помощь полицейский, однако рана оказалась смертельной.

Убийцу задержали на месте преступления, у него при себе был окровавленный нож. Против него начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Дарницкий райсуд столицы отправил его в СИЗО дожидаться суда.

Напомним, что в Чехии охранник ночного клуба убил украинца.