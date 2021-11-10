У лондонському зоопарку публіці представили новонародженого лінивця! Тваринка з'явилася на світ трохи більш як два тижні тому. І їй вже дали ім'я - Террі. Спочатку дитинча перебувало під цілодобовим доглядом ветеринарів, однак згодом Террі повернули до мами. Працівники звіринцю жартома зазначають - Террі, що характерно для лінивців, нікуди не поспішає. Загалом почувається добре й не відходить від своєї мами ні на крок.