У Лондоні публіці представили новонародженого лінивця [ Редактировать ]
У лондонському зоопарку публіці представили новонародженого лінивця! Тваринка з'явилася на світ трохи більш як два тижні тому. І їй вже дали ім'я - Террі. Спочатку дитинча перебувало під цілодобовим доглядом ветеринарів, однак згодом Террі повернули до мами. Працівники звіринцю жартома зазначають - Террі, що характерно для лінивців, нікуди не поспішає. Загалом почувається добре й не відходить від своєї мами ні на крок.
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